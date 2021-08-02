Под воздействие циклона «Гвидо» попала Псковская область

Псковская область оказалась в зоне циклона «Гвидо», сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Циклон несёт ливни и сильные порывы ветра.

По данным псковского гидрометцентра, в регионе может за сутки выпасть до 50 миллиметров осадков, что превышает половину месячной нормы для августа. При этом наиболее сильные дожди и ветер прогнозируются вечером и в первой половине ночи.

«Все главы муниципалитетов также предупреждены – регион готовится встретить стихию во всеоружии», - заверил губернатор.

Он призвал жителей области быть внимательными и осторожными и не выходить из дома без крайней необходимости, а также отказаться от длительных поездок.

Псковский филиал компании «Россети Северо-Запад» переведён в режим повышенной готовности.

Как пишет Псковское агентство информации со ссылкой на начальника областного центра по гидрометеорологии и мониторингу Талу Нещадимову, дожди большой интенсивности должны закончиться в первой половине ночи на 3 августа, а затем, в ближайшие 2-3 дня, осадки будут кратковременными.