Об очень сильном дожде во второй половине дня 2 августа предупреждают жителей Псковской области

2 августа во второй половине дня и вечером в Псковской области ожидается очень сильный дождь. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

Как пишет Псковское агентство информации, начальник областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова отметила, что количество осадков, выпавших в Пскове с 9:00 2 августа, соответствует неблагоприятному погодному явлению. Примерно за два с половиной часа в городе зафиксировали 15 миллиметров осадков.

Тала Нещадимова отметила, что по дождям рекорды в регионе фиксируются крайне редко.

В связи с непогодой, которая надвигается не только на Псковскую, но и на Новгородскую области, филиалы компании «Россети Северо-Запад» в этих регионах переведены в режиме повышенной готовности. К оперативному восстановлению энергоснабжения готовы 211 аварийных бригад и 258 единиц техники. Также имеются

79 дизельных генераторов общей мощностью 4,1 МВт, которые смогут обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф