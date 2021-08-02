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Происшествия

Псковской области снизилось число киберпреступлений

2 августа 2021 года, 12:53

Псковская область вошла в число регионов, где зафиксировано снижение числа киберпреступлений. Такие данные приводит МВД России по итогам первого полугодия, пишет газета «Известия».

В Псковской области за шесть месяцев зарегистрировали на 20,8% киберпреступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в Ивановской области — на 18,8%, в Республике Марий Эл — на 15%, в Рязанской - на 10,7%, в Курганской - на 11,9%.

Наибольший прирост числа совершённых преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации зафиксирован в Чечне - плюс 176,9%. Также в числе лидеров по этому показателю оказались Дагестан (+141,2%), Московская (+126,5%), Тульская (+117,9%) области и Тува (+110,2%).

В целом по стране за полгода зарегистрировали 271,1 тыс. киберпреступлений, что на 20,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 57,1% или 154,9 тыс. подобных преступлений - это тяжкие и особо тяжкие. Также отмечается, что при помощи интернета были совершены 182,7 тыс. преступлений, через мобильную связь - 108,9 тыс..

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