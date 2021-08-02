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Общество

Самолёт из Псковской области вылетел на тушение рощи под Оренбургом

2 августа 2021 года, 12:08

Министерство обороны направило самолёт из Псковской области на тушение пожара в роще под Оренбургом, сообщает пресс-служба администрации Оренбургской области. «Интерфакс». Также на борьбу с огнём отправлена авиация из Тверской области.

Всего Минобороны по обращению оренбургского губернатора Дениса Паслера выделило для тушения пожара два ИЛ-76.

Военные самолёты проведут сброс воды на локализованные участки пожара. «При необходимости они совершат еще вылеты, чтобы ликвидировать оставшиеся труднодоступные очаги», - отметил Дениса Паслера.

Под Оренбургом тушат Протопоповскую рощу. Возгорание там случилось днём 1 августа в районе садоводческого товарищества «Урал». К утру 2 августа пожар удалось локализовать на всех участках, ликвидация огня продолжается.

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