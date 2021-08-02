Псковичи начали получать социальные выплаты на школьников

Социальные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет начали получать жители Псковской области. Как стало известно «Псковской правде», деньги стали поступать на счета псковичей утром 2 августа. Первоначально планировалось, что выплаты начнутся с 16 августа, но затем президент РФ Владимир Путин поручил начать их со 2 августа, чтобы российские семьи успели подготовиться новому учебному году.

Напомним, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 21 апреля Владимир Путин поручил выплатить семьям школьников и будущих первоклассников по 10 тысяч рублей на ребенка единовременно.