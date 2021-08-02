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Общество / Соцзащита

Псковичи начали получать социальные выплаты на школьников

2 августа 2021 года, 11:31

Социальные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет начали получать жители Псковской области. Как стало известно «Псковской правде», деньги стали поступать на счета псковичей утром 2 августа. Первоначально планировалось, что выплаты начнутся с 16 августа, но затем президент РФ Владимир Путин поручил начать их со 2 августа, чтобы российские семьи успели подготовиться новому учебному году.

Напомним, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 21 апреля Владимир Путин поручил выплатить семьям школьников и будущих первоклассников по 10 тысяч рублей на ребенка единовременно

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Всего выплатами будут охвачены более 20 миллионов детей. Общий размер выплат составит 204 млрд рублей. Обратиться за выплатами можно вплоть до конца октября: дистанционно через портал Госуслуг либо обратившись в Пенсионный фонд РФ. 

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