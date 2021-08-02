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Общество / Здоровье

115 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Псковской области

2 августа 2021 года, 10:36

В Псковской области за минувшие сутки, 1 августа, выявили 115 новых случаев коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в  Instagram.

«Всю неделю суточный показатель заболеваемости оставался ниже 120 новых случаев, загруженность ковидного коечного фонда — почти на уровне 70%», - отметил глава региона.

1 августа в Пскове добавились 49 заражённых (всего 15 тыс. 694), в Псковском районе — 14 (всего 3 тыс. 587), в Пушкиногорском — 12 (всего 526). Восемь заражённых выявили в Опочецком районе (всего 1 тыс. 105), шесть - в Невельском (всего 1 тыс. 698), пять — в Великих Луках (всего 7 тыс. 166), четыре — в Плюсском (всего 759), три — в Печорском (всего 777), два — в Палкинском (всего 456).

По одному жителю заболели в Новосокольническом (всего 1 тыс. 143), Дедовичском (всего 968), Гдовском (всего 718), Новоржевском (всего 577), Куньинском (всего 398), Дновском (всего 356), Усвятском (всего 300) и Локнянском (всего 298) районах.

С начала пандемии в Псковской области коронавирус подтвердился у 43 тыс. 989 человек, выздоровели 36 тыс. 225, в том числе 26 за минувшие сутки. В регионе подтверждены 568 летальных исходов от этого заболевания.

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