К 100 тысячам приблизилось число завершивших вакцинацию от коронавируса в Псковской области

В Псковской области полностью завершили вакцинацию от коронавируса 99 тыс. 430 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Первым компонентом вакцины уже привиты 141 тыс. 32 человека.

За минувшие сутки, 1 августа, первую прививку сделали 442 жителя региона, вторую — 545.

Как отметил губернатор, согласно исследованию врача-инфекциониста Евгения Тимакова, вакцинация от коронавируса одного члена семьи в три раза снижает риск заражения для остальных родственников.

На данный момент поступившая вакцина израсходована в Псковской области на 87,7%.