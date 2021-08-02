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Общество / Здоровье

К 100 тысячам приблизилось число завершивших вакцинацию от коронавируса в Псковской области

2 августа 2021 года, 10:08

В Псковской области полностью завершили вакцинацию от коронавируса 99 тыс. 430 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в  Instagram.

Первым компонентом вакцины уже привиты 141 тыс. 32 человека.

За минувшие сутки, 1 августа, первую прививку сделали 442 жителя региона, вторую — 545.

Как отметил губернатор, согласно исследованию врача-инфекциониста Евгения Тимакова, вакцинация от коронавируса одного члена семьи в три раза снижает риск заражения для остальных родственников.

На данный момент поступившая вакцина израсходована в Псковской области на 87,7%. 

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Комментарии

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Бабулечка
12:41 02.08.2021

В прошедшую пятницу завершил вакцинацию житель области в возрасте 83 лет, проживавший в 50 км от Пскова. В воскресенье умер, скорая помощь не успела довести до .больницы.Мужчина был бодр до вашей вакцинации, не пил, не курил. Кто ответит?

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