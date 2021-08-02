2 августа в Псковской области будет дождливым: днём осадки будут повсеместными и местами сильными, ночью — кратковременными. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода днём будет облачной, ночью — с прояснениями. Ожидается ветер западных направлений. Местами прогремят грозы, которые будут сопровождаться усилением ветра.

Максимальная температура воздуха днём ожидается не выше +23 градусов, минимальная ночью — не ниже +9.

В Пскове днем — дожди и возможна гроза, ночью — тоже дожди, но кратковременные. Дневной температурный максимум - +21...+23 градуса, ночной минимум — +10...+12.

В Великих Луках тоже обещают дожди в течения дня и не исключены грозы. Днём воздух прогреется до +21...+23 градусов, ночью температура опуститься до +11...+13.