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Общество

Telegram-канал «Псковские новости» стал лидерам по темпам роста индекса цитируемости

2 августа 2021 года, 09:33

Telegram-канал «Псковские новости» стал лидером по темпам роста индекса цитируемости. В июле 2021 года канал прибавил в ИЦ 4 единицы, выйдя на вторую позицию в региональном Telegram-сегменте. На первом месте канал «Прикладная социопатия».

«Если тенденция сохранится, лидерство за этим каналом останется недолго. Пока же в региональном Телеграм-сегменте только три канала с ИЦ больше 100, остальные далеко позади», - отмечают авторы обзора региональных Telegram-каналов по итогам июля.

Полностью с данными обзора можно ознакомиться здесь.

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