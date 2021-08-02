Telegram-канал «Псковские новости» стал лидерам по темпам роста индекса цитируемости

Telegram-канал «Псковские новости» стал лидером по темпам роста индекса цитируемости. В июле 2021 года канал прибавил в ИЦ 4 единицы, выйдя на вторую позицию в региональном Telegram-сегменте. На первом месте канал «Прикладная социопатия».

«Если тенденция сохранится, лидерство за этим каналом останется недолго. Пока же в региональном Телеграм-сегменте только три канала с ИЦ больше 100, остальные далеко позади», - отмечают авторы обзора региональных Telegram-каналов по итогам июля.

Полностью с данными обзора можно ознакомиться здесь.