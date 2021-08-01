Человеческие кости нашли в Пыталовском районе

31 июля у деревни Заболастье Пыталовского района главный редактор газеты «Наша жизнь» Елена Иманаева обнаружила скелетированные человеческие останки, сообщает Псковское агентство информации.
31 июля у деревни Заболастье Пыталовского района главный редактор газеты «Наша жизнь» Елена Иманаева обнаружила скелетированные человеческие останки, сообщает Псковское агентство информации.
Аналогичные находки в этом месте были сделаны год назад. По информации газеты «Наша жизнь» в 1941 году здесь произошёл расстрел двух сотен местных жителей еврейской национальности. В 1943 году тут же было расстреляно еще почти две тысячи человек. Сейчас на вершине холма находятся еврейское кладбище и памятник «Вечная память безвинным жертвам фашизма».