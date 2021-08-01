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Происшествия / ЧП

Человеческие кости нашли в Пыталовском районе

1 августа 2021 года, 15:05

31 июля у деревни Заболастье Пыталовского района главный редактор газеты «Наша жизнь» Елена Иманаева обнаружила скелетированные человеческие останки, сообщает Псковское агентство информации.

Человеческие кости нашли в Пыталовском районе

Фото газеты «Наша жизнь»
Она заметила кости в песке, у корней поваленных сосен, и после консультации с главой волости Сергеем Улановым обратилась в ОМВД России по Пыталовскому району и к активистам поискового отряда «Поиск-97» Дмитрию Ершову и Андрею Гришкевичу.

Поисковики произвели эксгумацию археологическим способом и увезли останки на экспертизу. Ни одежды, ни обуви, ни каких-либо других предметов рядом с ними не обнаружено. Судя по повреждениям на черепе, человек погиб насильственной смертью. Рядом с костями были обнаружены мелкие кусочки проволоки, возможно, ими связывали человека.

Аналогичные находки в этом месте были сделаны год назад. По информации газеты «Наша жизнь» в 1941 году здесь произошёл расстрел двух сотен местных жителей еврейской национальности. В 1943 году тут же было расстреляно еще почти две тысячи человек. Сейчас на вершине холма находятся еврейское кладбище и памятник «Вечная память безвинным жертвам фашизма».

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