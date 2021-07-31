Более 130 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку. Об этом в очередном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Это немало, но нам необходимо дойти до показателя в более чем 300 тысяч, чтобы уверенно противостоять заболеванию», - отметил он.

По его словам, эксперты прогнозируют новую волну заболеваемости уже осенью, поэтому главная надежда на вакцинаци.

На этой неделе в регион поступило 20 тыс. доз «Спутника» и порядка 2 300 доз «Спутника Лайт» для ревакцинации. Еще 6100 «Спутника Лайт» придет в ближайшее время.