Снижение суточной заболеваемости коронавирусом фиксируют в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении.

По его словам, последние две недели позволяют делать выводы, что волна заболевания коронавирусом пошла на спад.

«Мы фиксируем незначительное, но стабильное снижение суточной заболеваемости. На данный момент мы вернулись на позиции конца июня», - отметил он.

Глава региона уверен, что таких результатов удалось достичь благодаря вакцинации.