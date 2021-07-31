Проект «Чтобы помнили» запустит псковское отделение «Союза писателей России»

Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз писателей России» готовит реализацию историко-литературного проекта «Чтобы помнили», сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

В рамках проекта пройдет ряд мероприятий:

международная историко-литературная акция «Бессмертный полк русской поэзии» (будет проведена в двух возрастных категориях - детской и взрослой)

всероссийский поэтический конкурс «Кто к нам с мечом придет...», посвященный 780-летию Ледового побоища

фестиваль исторической поэзии «Словесное поле - 2022»

Проведение мероприятий запланировано на 2022 год. По их итогам будет издан альманах, произведения-победители будут опубликованы на сайте Союза писателей России

В настоящий момент ведется работа по подготовке заявки в Президентский фонд культурных инициатив на соискание проектом президентского гранта.