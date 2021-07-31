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Происшествия / ДТП

Жителями Санкт-Петербурга являются погибшие и пострадавшие в ДТП в Плюсском районе

31 июля 2021 года, 13:06

Жителями Санкт-Петербурга являются погибшие и пострадавшие в ДТП в Плюсском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, что 30.07.2021 около 21.10 на 200 км автодороги Санкт-Петербург - Невель Плюсского района, водитель автомобиля марки «Сеат» - женщина 1986 года рождения, при совершении обгона, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем марки «Сузуки», под управлением мужчины, 1970 года рождения. В результате ДТП погибли: водитель машины «Сеат», пассажир «Сеата» - мужчина 1985 года рождения, пассажирка автомобиля «Сузуки» - женщина 1986 года рождения.

Пострадали в ДТП: водитель автомобиля «Сузуки» и пассажирка данного автомобиля - девушка 2001 года рождения, диагнозы устанавливаются. Мужчина и девушка на данный момент госпитализированы.

В ходе проверки было установлено, что все погибшие и пострадавшие в ДТП являются жителями города Санкт -Петербурга.

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