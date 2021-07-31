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Общество / Семья

Стали известны псковские многодетные семьи, которые получат машины

31 июля 2021 года, 11:10

В Псковской области выбрали многодетные семьи, которые получат машины. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, подведены итоги конкурса на предоставление вместительных семейных автомобилей.

Победителями стали семьи из Великолукского, Новосокольнического, Куньинского, Палкинского, Порховского, Невельского, Бежаницкого, Опочецкого и Себежскго районов. Всего на конкурс было подано 79 заявок.

Ключи победителям вручат на следующей недели. вручения ключей состоится уже на следующей неделе.

Список победителей:

1. Семья Донец Романа Васильевича и Марии Александровны из Великолукского района;

2. Семья Верещагиных Сергея Андреевича и Ларисы Олеговны из Новосокольнического района;

3. Семья Константиновых Алексея Викторовича и Екатерины Анатольевны из Куньинского района;

4. Семья Копыльцовой Оксаны Вячеславовны из Палкинского района;

5. Семья Мандзибура Владимира Петровича и Натальи Сергеевны из г. Порхов;

6. Семья Петровых Сергея Владимировича и Анастасии Сергеевны из г. Невель;

7. Семья Сидоровой Галины Сергеевны из Бежаницкого района;

8. Семья Титовых Геннадия Николаевича и Татьяны Викторовны из Опочецкого района;

9. Семья Тюрягиных Владимира Анатольевича и Екатерины Викторовны из Себежского района;

10. Семья Швайковой Екатерины Валерьевны из Великолукского района.

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