В Псковской области от коронавируса вакцинируются около 4 тысяч человек в сутки. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

Он отметил, что это новый рекорд, но хотелось бы, чтобы тенденция сохранялась. Так, за минувшие сутки, первый компонент вакцины поставили 3 716 псковичей (139 243 всего), оба — 2 881 (97 968). В Псковской области на сегодня использовано 86,6% поступившей вакцины.

Напомним, что в регионе вакцинировано 50% педагогического состава. Для вакцинации учителей и воспитателей было выделено 5 тысяч доз вакцины «Спутника V». Завершить процедуру специалисты должны к 1 сентября.