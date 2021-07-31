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Общество / Здоровье

В Псковской области от коронавируса вакцинируются около 4 тысяч человек в сутки

31 июля 2021 года, 10:57

В Псковской области от коронавируса вакцинируются около 4 тысяч человек в сутки. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

Он отметил, что это новый рекорд, но хотелось бы, чтобы тенденция сохранялась. Так, за минувшие сутки, первый компонент вакцины поставили 3 716 псковичей (139 243 всего), оба — 2 881 (97 968). В Псковской области на сегодня использовано 86,6% поступившей вакцины.

Напомним, что в регионе вакцинировано 50% педагогического состава. Для вакцинации учителей и воспитателей было выделено 5 тысяч доз вакцины «Спутника V». Завершить процедуру специалисты должны к 1 сентября.

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