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Происшествия / ДТП

В Пскове машина сбила двух молодых людей

31 июля 2021 года, 09:17

В Пскове машина сбила двух молодых людей. Оба юноши находятся в тяжелом состоянии, пишет телеграм канал Псковская сводка.

В Пскове машина сбила двух молодых людей

ЧП произошло на пересечении улиц Юбилейной и Кузбасской дивизии. По предварительной информации за рулем находилась 26-летняя девушка. Она управляла автомобилем Тойота.

В Пскове машина сбила двух молодых людей

В результате ДТП юноши получили различные травмы. Оба госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

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