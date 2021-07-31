В Пскове машина сбила двух молодых людей. Оба юноши находятся в тяжелом состоянии, пишет телеграм канал Псковская сводка.
В Пскове машина сбила двух молодых людей. Оба юноши находятся в тяжелом состоянии, пишет телеграм канал Псковская сводка.
ЧП произошло на пересечении улиц Юбилейной и Кузбасской дивизии. По предварительной информации за рулем находилась 26-летняя девушка. Она управляла автомобилем Тойота.
В результате ДТП юноши получили различные травмы. Оба госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.