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Происшествия / ДТП

Три человека погибли в результате ДТП в Плюсском районе

30 июля 2021 года, 22:17

В результате ДТП, которое произошло вечером 30 июля на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург - Псков на территории Плюсского района, погибли 3 человека. Об этом «Псковской правде сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Три человека погибли в результате ДТП в Плюсском районе

Фото пресс-службы УМВД по Псковской области
Лобовое столкновение автомобилей Fiat и Suzuki произошло между деревней Заполье и Андромер. Погибли 3 человека - пассажиры и водитель Fiat - и пострадали 2 человека из Suzuki.

По предварительной информации, причиной ДТП мог стать выезд одного из водителей на встречную полосу.

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