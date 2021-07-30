Три человека погибли в результате ДТП в Плюсском районе

В результате ДТП, которое произошло вечером 30 июля на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург - Псков на территории Плюсского района, погибли 3 человека. Об этом «Псковской правде сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.
В результате ДТП, которое произошло вечером 30 июля на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург - Псков на территории Плюсского района, погибли 3 человека. Об этом «Псковской правде сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.
По предварительной информации, причиной ДТП мог стать выезд одного из водителей на встречную полосу.