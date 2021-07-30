Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Ограничения из-за коронавируса продлены в Псковской области до 31 августа

30 июля 2021 года, 15:24

В указ губернатора Псковской области о противодействии коронавирусу внесены изменения. Об этом передает корреспондент «Псковской правды» с очередного заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 июля.

При заселении в санатории, пансионаты и гостиницы туристы смогут подтвердить отрицательный результат теста на коронавирус и методом ПЦР-исследования, и экспресс-тестированием. Такой же документ будут принимать у возвратившихся из командировок и участников массовых мероприятий.

Разрешается заселять детей до 14 лет без предъявления теста. Кроме того, объектам размещения дадут право заселять людей до получения результатов теста на коронавирус. Однако, им необходимо сдать тест в течение 24-х часов и соблюдать самоизоляцию до получения результатов.

В указе определены сроки, когда работодатели должны представить сведения о прохождении вакцинации работниками — первым и вторым компонентом. Изменения внесены в связи с тем, что Роспотребнадзор сдвинул сроки вакцинации для некоторых групп населения, для которых она является обязательной.

Остальные ограничительные мероприятия продлены до 31 августа. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Три человека погибли в результате ДТП в Плюсском районе
Авария произошла на спецучастке IV этапа Чемпионата России по ралли в Псковской области (ВИДЕО)
Ведущие «Псковского телеграма» обсудили визит в регион Андрея Турчака
50% педагогов уже завершили вакцинацию от коронавируса в Псковской области
Празднование 1000-летия Усвят перенесено на 28 августа
В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации сертификатов о вакцинации
Более 6 тысяч доз «Спутник Лайта» доставят в Псковскую область в ближайшие дни
Административное дело возбуждено в отношении псковского предприятия, ставшего очагом коронавируса
Детей предлагают не тестировать на COVID-19 при заселении в гостиницы Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Выгоревший Псков

Общество / Экология
30 июля 11:39

Выгоревший Псков

Чем грозит жара городским паркам и газонам
Светлая сторона

Общество
28 июля 20:07

Светлая сторона

Два дачных дома в Бежаницком районе подключили к резервным источникам элетроснабжения
Август в Псковской области будет теплее климатической нормы

Общество
27 июля 16:35

Август в Псковской области будет теплее климатической нормы

Среднемесячная температура воздуха будет на 1-2 градуса выше нормы.