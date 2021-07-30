Ограничения из-за коронавируса продлены в Псковской области до 31 августа

В указ губернатора Псковской области о противодействии коронавирусу внесены изменения. Об этом передает корреспондент «Псковской правды» с очередного заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 июля.

При заселении в санатории, пансионаты и гостиницы туристы смогут подтвердить отрицательный результат теста на коронавирус и методом ПЦР-исследования, и экспресс-тестированием. Такой же документ будут принимать у возвратившихся из командировок и участников массовых мероприятий.

Разрешается заселять детей до 14 лет без предъявления теста. Кроме того, объектам размещения дадут право заселять людей до получения результатов теста на коронавирус. Однако, им необходимо сдать тест в течение 24-х часов и соблюдать самоизоляцию до получения результатов.

В указе определены сроки, когда работодатели должны представить сведения о прохождении вакцинации работниками — первым и вторым компонентом. Изменения внесены в связи с тем, что Роспотребнадзор сдвинул сроки вакцинации для некоторых групп населения, для которых она является обязательной.

Остальные ограничительные мероприятия продлены до 31 августа.