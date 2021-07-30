Празднование 1000-летия Усвят перенесено на 28 августа, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе очередного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 июля, передает корреспондент «Псковской правды».

Глава региона напомнил, что положительные тесты на коронавирус пришли главе района, его заместителю и руководителю детской школы искусств. Заболевшие входили в команду-организаторов мероприятия и, фактически, могли заразить других.

В настоящее время организаторы праздника являются контактной группой. Из-за этого власти приняли решение перенести торжественные мероприятия на более поздний срок.

«Я сожалею, что так получилось, но здоровье и безопасность людей важнее. Обещаю, что праздник пройдёт в полном объёме, когда ситуация стабилизируется», - сказал Михаил Ведерников.