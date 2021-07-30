50% педагогов уже завершили вакцинацию от коронавируса в Псковской области

50% работников сферы образования уже завершили вакцинацию от коронавируса в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе очередного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 июля, передает корреспондент «Псковской правды».

Глава региона напомнил, что отдельные категории населения Псковской области должны быть вакцинированы согласно Постановлению Роспотребнадзора. Однако, учитывая наличие дефицита препаратов, приоритет отдается педагогам, медикам и соцработникам.

Так, для вакцинации учителей и воспитателей было выделено 5 тысяч доз вакцины «Спутника V». Завершить процедуру специалисты должны к 1 сентября.

Михаил Ведерников выразил надежду, что в течение двух дней – 30 и 31 июля – работа будет завершена, и поручил проконтролировать ситуацию председателю комитета по образованию Андрею Ермакову.

Все остальные категории, подлежащие обязательной вакцинации, имеют еще две недели отсрочки.