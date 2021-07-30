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Общество / Здоровье

Более 6 тысяч доз «Спутник Лайта» доставят в Псковскую область в ближайшие дни

30 июля 2021 года, 14:45

Более 6,1 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» доставят в Псковскую область в ближайшие дни, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе очередного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 июля, передает корреспондент «Псковской правды».

Партия этого препарата - 2,3 тыс. доз – уже поступила в регион на этой неделе. Также пришли 20 тысяч доз вакцины «Спутника V».

«Нужно поблагодарить Минздрав! Мы ежедневно общаемся и, когда вакцина заканчивается, Минздрав находит резервы», - отметил глава региона.

Главврачам Михаил Ведерников поручил своевременно вносить данные о вакцинированных в федеральный реестр. В настоящее время претензии есть к Великолукской, Островской и Бежаницкой больницам, а также к Псковской городской поликлинике. «Эти неточности будут нас двигать в низ очереди с другими регионами. Чего бы не хотелось», - заключил губернатор.

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