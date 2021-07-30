В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации сертификатов о вакцинации, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе очередного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 июля, передает корреспондент «Псковской правды».

Продажей фальшивых сертификатов о вакцинации, по словам главы региона, занимались в Невельской межрайонной больнице. Однако, правоохранительные органы оперативно выявили нарушителей и прескли их деятельность.

«Вряд ли на поддельных сертификатах можно заработать состояние, но даже условный срок, который вполне реально данные лица могут получить, поставит крест на их работе в системе здравоохранения», - подчеркнул Михаил Ведерников.