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Общество / Здоровье

Административное дело возбуждено в отношении псковского предприятия, ставшего очагом коронавируса

30 июля 2021 года, 14:23

В отношении предприятия «Йура Корпорейшн Рус» в Пскове, где зафиксировали очаг коронавируса, возбуждено административное дело. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в ходе очередного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 июля, передает корреспондент «Псковской правды».

Глава региона отметил, что очаг на промышленной площадке является единственным в Псковской области. При этом эпидрасследование выявило серьёзные нарушения правил безопасности.

Главный санитарный врач региона Александр Нестерук уточнил, что коронавирус подтвердился у 35 работников завода. Все работник находились без масок, оправдывая это высокими температурами на производстве.

Михаил Ведерников добавил, что остановка предприятий - это слишком большой экономический ущерб и для работников, и для компаний, и для бюджета. Однако, защищать администрация никого не будет.

«Йура Корпорейшн Рус» грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. 

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