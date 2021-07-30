Детей предлагают не тестировать на COVID-19 при заселении в гостиницы Псковской области

Детей младше 14 лет предлагают не тестировать на коронавирус при заселении в санатории и гостиницы Псковской области. Такую просьбу от представителей гостиничного бизнеса озвучил губернатор Михаил Ведерников в ходе очередного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 июля, передает корреспондент «Псковской правды».

«Это несовершеннолетние дети, они всё равно приезжают с родителями и, если с родителями всё в порядке, то и с детьми. А если тест у родителей положительный, то всю семью не пустят как контактных», - сказал губернатор.

Также глава региона передал обращение владельцев гостиниц и отелей, которые просят разрешить принимать клиентов для размещения на самоизоляцию. Михаил Ведерников отметил, что тестирование идёт до 18:00, а некоторые туристы приезжают позже и, получается, что люди остаются на улице.

Главный санитарный врач региона Александр Нестерук поддержал предложения. Он также считает, что заселение на самоизоляцию людей до получения теста на коронавирус возможно.

Губернатор в свою очередь напомнил, что расслабляться рано: регион быстро вернётся к росту заболеваемости, если отпустить ситуацию.