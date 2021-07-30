Псковский губернатор поручил нарастить уровень тестирования на коронавирус

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил нарастить уровень тестирования на коронавирус. Речь об этом шла в ходе очередного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 июля, передает корреспондент «Псковской правды».

«У нас уровень тестирования значительно ниже, чем по Северо-Западу, и наша задача нарастить уровень тестирования минимум на 50%», - сказал глава региона и добавил, что ПЦР-тестирование необходимо проводить всем, кто имеет признаки респираторного заболевания или находится в очагах заражения.

При заселении в санатории и гостиницы, возвращении из командировок и проведении массовых мероприятий губернатор рекомендовал использовать зарегистрированные системы экспресс-тестирования.