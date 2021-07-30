90 ковидбольных госпитализированы в Псковскую областную больницу в тяжёлом состоянии

90 ковидбольных госпитализированы в Псковскую областную инфекционную больницу в тяжёлом состоянии, сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе очередного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 июля, передает корреспондент «Псковской правды». В среднем состоянии тяжести находятся 240 человек.

По словам главы региона, коечный фонд для больных коронавирусом загружен менее, чем на 70%.

Специалисты связывают эту проблему с двумя причинами: распространение новых агрессивных штаммов COVID-19 и позднее обращение за медицинской помощью.

«Жители региона стали спокойнее относиться к ковиду и снова фиксируются случаи, когда за медицинской помощью обращаются достаточно поздно. Это большая ошибка», - сказал Михаил Ведерников.

Так, на текущей неделе в больницу доставили пять человек с поражением лёгких свыше 60-70%. Эти пациенты обратились за помощью после продолжительного периода самолечения.

«Это очень серьёзная проблема, которую можно решить только организацией массового тестирования на коронавирусную инфекцию», - заключил губернатор.