Михаил Ведерников: Без вакцинации показатели заболеваемости могли быть больше

Без вакцинации показатели заболеваемости в Псковской области могли быть в два раза выше, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе очередного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 июля, передает корреспондент «Псковской правды».

Михаил Ведерников отметил, заболеваемость в регионе снижается после пятинедельного непрерывного роста. Эта тенденция держится на одном и том же уровне уже третью неделю.

«Можно осторожно предположить, что мы выходим на плато», - сказал глава региона и добавил, что такой результат эксперты связывают с активной прививочной кампаней.