Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: Без вакцинации показатели заболеваемости могли быть больше

30 июля 2021 года, 13:25

Без вакцинации показатели заболеваемости в Псковской области могли быть в два раза выше, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе очередного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 июля, передает корреспондент «Псковской правды».

Михаил Ведерников отметил, заболеваемость в регионе снижается после пятинедельного непрерывного роста. Эта тенденция держится на одном и том же уровне уже третью неделю.

«Можно осторожно предположить, что мы выходим на плато», - сказал глава региона и добавил, что такой результат эксперты связывают с активной прививочной кампаней. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

50% педагогов уже завершили вакцинацию от коронавируса в Псковской области
В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации сертификатов о вакцинации
Более 6 тысяч доз «Спутник Лайта» доставят в Псковскую область в ближайшие дни
Административное дело возбуждено в отношении псковского предприятия, ставшего очагом коронавируса
Детей предлагают не тестировать на COVID-19 при заселении в гостиницы Псковской области
Псковский губернатор поручил нарастить уровень тестирования на коронавирус
90 ковидбольных госпитализированы в Псковскую областную больницу в тяжёлом состоянии
В следующем году псковичам представят новое лазерное шоу
Жители районов Псковской области смогут увидеть лазерное шоу

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Выгоревший Псков

Общество / Экология
30 июля 11:39

Выгоревший Псков

Чем грозит жара городским паркам и газонам
Светлая сторона

Общество
28 июля 20:07

Светлая сторона

Два дачных дома в Бежаницком районе подключили к резервным источникам элетроснабжения
Август в Псковской области будет теплее климатической нормы

Общество
27 июля 16:35

Август в Псковской области будет теплее климатической нормы

Среднемесячная температура воздуха будет на 1-2 градуса выше нормы.