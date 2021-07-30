В следующем году псковичам представят новое лазерное шоу

В следующем году Театрально-концертная дирекция Псковской области представит новое лазерное шоу, сообщила «Псковской правде» председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

В настоящее время разрабатывается концепция представления, однако, чему будет посвящено шоу пока не разглашается. Глава профильного комитета отметила, что в 2022 году будет много юбилейных дат, например, 350-летие со дня рождения Петра I.

«Пока не будет прописан сценарий, нельзя сказать о чём», - заключила Ольга Тимофеева.

В этом году в рамках II Международного кинофестиваля «Западные ворота» псковичам представили мультимедийное лазерное шоу, посвящённое 800-летию великого князя Александра Невского. 20-минутный ролик посмотрели 6,5 тысяч человек. Далее его планируют показать в районах Псковской области.