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Общество

В следующем году псковичам представят новое лазерное шоу

30 июля 2021 года, 12:53

В следующем году Театрально-концертная дирекция Псковской области представит   новое лазерное шоу, сообщила «Псковской правде» председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

В настоящее время разрабатывается концепция представления, однако, чему будет посвящено шоу пока не разглашается. Глава профильного комитета отметила, что в 2022 году будет много юбилейных дат, например, 350-летие со дня рождения Петра I.

«Пока не будет прописан сценарий, нельзя сказать о чём», - заключила Ольга Тимофеева.

В этом году в рамках II Международного кинофестиваля «Западные ворота» псковичам представили мультимедийное лазерное шоу, посвящённое 800-летию великого князя Александра Невского. 20-минутный ролик посмотрели 6,5 тысяч человек. Далее его планируют показать в районах Псковской области

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