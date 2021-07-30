Концерт Пелагеи в Усвятах перенесен

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о переносе торжеств по случаю 1000-летия Усвят, основная часть которых планировалась на 31 июля.



«С сожалением сообщаю о переносе торжественного мероприятия в честь 1000-летия Усвят.

Несколько человек из команды-организаторов заразились #COVID19. Положительный тест на коронавирус пришёл главе района, его заместителю, а также руководителю детской школы искусств.

Возможно, есть и другие заболевшие. Не все ПЦР-тесты ещё обработаны.

Проводить праздник сейчас – это слишком большой риск для всех его участников, зрителей, гостей. Мы не можем позволить, чтобы радостный повод омрачился новыми случаями заболевания.

Мы все готовились к празднику, и все его ждали. Обещаю, что он будет проведён в полном объёме, когда ситуация стабилизируется», - написал глава региона в своем Instagram-аккаунте.



Таким образом, запланированный на 31 июля концерт Пелагеи также отменен.