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Культура / Событие

Концерт Пелагеи в Усвятах перенесен

30 июля 2021 года, 11:21

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о переносе торжеств по случаю 1000-летия Усвят, основная часть которых планировалась на 31 июля.

«С сожалением сообщаю о переносе торжественного мероприятия в честь 1000-летия Усвят.

Несколько человек из команды-организаторов заразились #COVID19. Положительный тест на коронавирус пришёл главе района, его заместителю, а также руководителю детской школы искусств.

Возможно, есть и другие заболевшие. Не все ПЦР-тесты ещё обработаны.

Проводить праздник сейчас – это слишком большой риск для всех его участников, зрителей, гостей. Мы не можем позволить, чтобы радостный повод омрачился новыми случаями заболевания.

Мы все готовились к празднику, и все его ждали. Обещаю, что он будет проведён в полном объёме, когда ситуация стабилизируется», - написал глава региона в своем Instagram-аккаунте.

Таким образом, запланированный на 31 июля концерт Пелагеи также отменен.

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