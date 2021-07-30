В центре Печор поймали гадюку

В Печорах в центре города на улице Садовой поймали гадюку, сообщает газета «Печорская правда».

Местный житель увидел змею днём 29 июля. Гадюка пыталась переползти через дорожный бордюр у дома 10 по улице Садовой, недалеко от парка «Треугольник».

Печерянин поймал ее и выбросил в мусорный контейнер. «Размером гадюка была примерно 30-40 сантиметров», - поделился мужчина.

В прошлом году в Печорах несколько гадюк были отловлены на окраине города - на улице Нагорной.