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Общество

В центре Печор поймали гадюку

30 июля 2021 года, 11:14

В Печорах в центре города на улице Садовой поймали гадюку, сообщает газета «Печорская правда».

В центре Печор поймали гадюку

Фото газеты «Печорская правда»

Местный житель увидел змею днём 29 июля. Гадюка пыталась переползти через дорожный бордюр у дома 10 по улице Садовой, недалеко от парка «Треугольник».

Печерянин поймал ее и выбросил в мусорный контейнер. «Размером гадюка была примерно 30-40 сантиметров», - поделился мужчина.

В прошлом году в Печорах несколько гадюк были отловлены на окраине города - на улице Нагорной. 

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