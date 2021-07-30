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Общество

Ограждения Ольгинского моста в Пскове покрасят в ближайшее время

30 июля 2021 года, 11:11

Ограждения Ольгинского моста в Пскове покрасят в ближайшее время, рассказал и. о. главы администрации города Борис Елкин в своем Instagram-аккаунте.

Ограждения Ольгинского моста в Пскове покрасят в ближайшее время

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина

«Перильное ограждение Ольгинского моста требует окраски, к сожалению есть дефицит денежных средств, но в ближайшее время администрация города Пскова решит эту проблему», - заверил он.

Капитальный ремонт Ольгинского моста может начаться уже в 2022 году. В рамках реконструкции сооружение планируется расширить на шесть – семь метров. Это позволит создать велодорожки, разделительную полосу между потоками и полосу безопасности рядом с бордюром. Пешеходную зону сохранят в прежнем виде – по 3 метра с двух сторон. 

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