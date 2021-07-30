Пскович Артем Перук вошел в рейтинг самых влиятельных людей барной индустрии мира

Уроженец Пскова Артем Перук стал 34-ым в списке самых влиятельных людей барной индустрии мира в 2021 году. Как сообщил бармен на своей странице в Facebook, он оказался единственным представителем Восточной Европы в рейтинге.
Артем Перук признан человеком с самым стремительным взлетом за всю историю конкурса: бармен поднялся в рейтинге с 97-го места до 34-го. «Без какого-либо понимания, как все это, вообще, произошло. Без ответов. Но с целой вереницей неоднозначных вопросов. И это бесподобно!» - написал он.
Артем Перук в 2008 году окончил факультет иностранных языков в Псковском педагогическом институте, ныне - ПсковГУ. Проработав по профессии около полугода, молодой человек решил стать барменом.
В настоящее время Артем Перук имеет около 15 запущенных проектов, является совладелецем бара El Copitas Bar, который входит в рейтинге лучших баров мира - The World's 50 Best Bars.
Пскович основал школу барменского искусства и сам в ней преподает. Он является соавтором первого барного диджитал сообщества в России Independent Bartenders’ Society, идеологом первого премиального коктейльного кейтеринга в России Must Have Bar, совладельцем первой мескалерии Восточной Европы.
Артем Перук — это главный редактор барного портала Bartenders School by Bacardi&Martini, почетный судья трех самых престижных премий мирового барного сообщества Spirited Awards (USA), World’s 50 Best Bars (UK) и Mixology Awards (Germany).
В Пскове Артем Перук был одним из основателей хип-хоп-центра «Хоть Отбавляй».