Пскович Артем Перук вошел в рейтинг самых влиятельных людей барной индустрии мира

Уроженец Пскова Артем Перук стал 34-ым в списке самых влиятельных людей барной индустрии мира в 2021 году. Как сообщил бармен на своей странице в Facebook, он оказался единственным представителем Восточной Европы в рейтинге.

Артем Перук признан человеком с самым стремительным взлетом за всю историю конкурса: бармен поднялся в рейтинге с 97-го места до 34-го. «Без какого-либо понимания, как все это, вообще, произошло. Без ответов. Но с целой вереницей неоднозначных вопросов. И это бесподобно!» - написал он.