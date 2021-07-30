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Пскович Артем Перук вошел в рейтинг самых влиятельных людей барной индустрии мира

30 июля 2021 года, 10:38

Уроженец Пскова Артем Перук стал 34-ым в списке самых влиятельных людей барной индустрии мира в 2021 году. Как сообщил бармен на своей странице в Facebook, он оказался единственным представителем Восточной Европы в рейтинге.

Артем Перук признан человеком с самым стремительным взлетом за всю историю конкурса: бармен поднялся в рейтинге с 97-го места до 34-го. «Без какого-либо понимания, как все это, вообще, произошло. Без ответов. Но с целой вереницей неоднозначных вопросов. И это бесподобно!» - написал он.

Пскович Артем Перук вошел в рейтинг самых влиятельных людей барной индустрии мира

Фото со страницы Артема Перука в Facebook

Артем Перук в 2008 году окончил факультет иностранных языков в Псковском педагогическом институте, ныне - ПсковГУ. Проработав по профессии около полугода, молодой человек решил стать барменом.

В настоящее время Артем Перук имеет около 15 запущенных проектов, является совладелецем бара El Copitas Bar, который входит в рейтинге лучших баров мира - The World's 50 Best Bars.

Пскович основал школу барменского искусства и сам в ней преподает. Он является соавтором первого барного диджитал сообщества в России Independent Bartenders’ Society, идеологом первого премиального коктейльного кейтеринга в России Must Have Bar, совладельцем первой мескалерии Восточной Европы.

Артем Перук — это главный редактор барного портала Bartenders School by Bacardi&Martini, почетный судья трех самых престижных премий мирового барного сообщества Spirited Awards (USA), World’s 50 Best Bars (UK) и Mixology Awards (Germany).

В Пскове Артем Перук был одним из основателей  хип-хоп-центра «Хоть Отбавляй». 

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