5,8 тыс. жителей Псковской области привились от коронавируса за сутки

29 июля от коронавируса привились 5 тыс. 807 жителей Псковской области: 3 тыс. 103 человека ввели первый препарат вакцины и 2 тыс. 704 человека полностью завершили курс вакцинации. Об этом сообщает губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Оба компонента, с учетом новых данных, получили 94 тыс. 817 человек. Еще около 41 тысячи пациентов ждут второго препарата, который вводится через 21 день. Всего курс вакцинации начали 135 тыс. 527 человек.

«Одним из ключевых факторов выхода на плато эксперты признают вакцинацию. Поэтому нам нужно продолжать прививочную кампанию в максимально возможном темпе», - подчеркнул глава региона.

В Псковской области использовано 87,9% поступившей вакцины.