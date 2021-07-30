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Общество / Здоровье

5,8 тыс. жителей Псковской области привились от коронавируса за сутки

30 июля 2021 года, 09:46

29 июля от коронавируса привились 5 тыс. 807 жителей Псковской области: 3 тыс. 103 человека ввели первый препарат вакцины и 2 тыс. 704 человека полностью завершили курс вакцинации. Об этом сообщает губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Оба компонента, с учетом новых данных, получили 94 тыс. 817 человек. Еще около 41 тысячи пациентов ждут второго препарата, который вводится через 21 день. Всего курс вакцинации начали 135 тыс. 527 человек.

«Одним из ключевых факторов выхода на плато эксперты признают вакцинацию. Поэтому нам нужно продолжать прививочную кампанию в максимально возможном темпе», - подчеркнул глава региона.

В Псковской области использовано 87,9% поступившей вакцины. 

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Комментарии

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Бабулечка
15:16 30.07.2021

Как приятно для губернатора, что привились в таком количестве. А людям, думаете, это нравится, когда загоняют в угол, недобровольно? Вот это ваш стиль работы и жизни. Более половины регионов в России не ввели обязаловку.

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