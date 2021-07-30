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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: Псковская область выходит на плато заболеваемости

30 июля 2021 года, 09:30

Псковская область выходит на плато заболеваемости коронавирусом, отметил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. «Псковская область постепенно выходит на плато заболеваемости. Процесс медленный, и ситуация по-прежнему непростая, но первые положительные тенденции уже сформировались», - отметил глава региона.

Так, за сутки 29 июля в ковидстатистику добавились 119 заболевших и 147 выздоровевших. Больше всего инфицированных выявили в Великих Луках (всего 7 тыс. 117) – 32 человека и в Пскове (всего 15 тыс. 589) – 27 человек. В Невельском районе (всего 1 тыс. 677) подтвердились 12 случаев коронавируса, в Псковском (всего 3 тыс. 560) – 10. 

Восемь человек заразились в Красногородском районе (всего 302), семь – в Порховском (всего 1 тыс. 342) и шесть – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 140). Пять случаев СOVID-19 диагностировали в Новоржевском районе (всего 571), четыре – в Опочецком (всего 1 тыс. 95), три – в Гдовском (всего 714). Два ковидбольных добавилось в Островском районе (всего 2 тыс. 42) и по одному – в Плюсском (всего 749), Пустошкинском (всего 447), Локнянском (всего 296) районах.

С начала пандемии количество заболевших коронавирусом достигло 43 тыс. 642. Выздоровели от этого заболевания 35 тыс. 993 человека, умерли – 560. 

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