Дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 30 июля

30 июля в Псковской области прогнозируют переменную облачность. Как сообщает официальный Telegram-канал со ссылкой на данные псковского гидрометцентра, кратковременные дожди и грозы пройдут по региону местами.

Ночью также ожидаются кратковременные дожди. Непогода затронет большую часть территории. Ветер – западный, умеренный. При грозе возможны порывы.

Максимальная температура в этот день составит от 21 до 26 градусов тепла, минимальная – от 11 до 16 градусов.

В Пскове день пройдет без существенных осадков, однако, ночью ожидается кратковременный дождь. Дневная температура будет от 23 до 25 градусов тепла, ночная – от 14 до 16 градусов.

В Великих Луках дождь прогнозируют и днем, и ночью. Кроме того, есть вероятность грозы. Воздух здесь прогреется до 26 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 13-15 градусов.