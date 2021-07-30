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Общество

Дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 30 июля

30 июля 2021 года, 09:15

30 июля в Псковской области прогнозируют переменную облачность. Как сообщает официальный Telegram-канал со ссылкой на данные псковского гидрометцентра, кратковременные дожди и грозы пройдут по региону местами.

Ночью также ожидаются кратковременные дожди. Непогода затронет большую часть территории. Ветер – западный, умеренный. При грозе возможны порывы.

Максимальная температура в этот день составит от 21 до 26 градусов тепла, минимальная – от 11 до 16 градусов.

В Пскове день пройдет без существенных осадков, однако, ночью ожидается кратковременный дождь. Дневная температура будет от 23 до 25 градусов тепла, ночная – от 14 до 16 градусов.

В Великих Луках дождь прогнозируют и днем, и ночью. Кроме того, есть вероятность грозы. Воздух здесь прогреется до 26 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 13-15 градусов.

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