Псковичи испугались нашествия саранчи

«Это не саранча. Это обыкновенный зеленый кузнечик», - прокомментировал корреспонденту «Псковской правды» фото крупного насекомого, похожего на саранчу проректор ПсковГУ Анатолий Истомин.

По его словам, эти крупные кузнечики похожи на саранчу, но абсолютно безобидны для сельскохозяйственных посевов. «Они достаточно теплолюбивы, теплая погода способствует тому, чтобы их численность была повыше. Но никакого вреда от него быть не может. По той причине, что это наш аборигенный вид, они всегда здесь есть. Кузнечики могут питаться молодыми частями растений, но это гораздо реже. Они — прежде всего, хищники. А вот саранча — сугубо растительноядны и они повреждают посевы. Кузнечикам это не нужно», - рассказал эксперт.

Анатолий Истомин отметил, что на фотографии - взрослая самка зеленого кузнечика. «Кузнечиков мы в основном видим маленьких, прыгающих. Это промежуточная личиночная стадия развития. В отличие от бабочек (яйцо — гусеница — куколка — взрослое насекомое) у кузнечиков не полное превращение: из яиц сразу вылупляются насекомые по виду похожие на взрослые особи. И они растут, увеличивая массу, в таком же виде», - пояснил он.

Также проректор ПсковГУ рассказал, что у зеленых кузнечиков смешанный тип питания, но «есть виды кузнечиков - жесткие хищники, они вообще растительную пищу не едят».

«Кузнечик питается мелкими беспозвоночными, моллюсками, в случае стесненных обстоятельств — у них и и каннибализм есть. Если вы в банку посадите кузнечиков и не будете их кормить — они друг дружку переедят. Останутся только наиболее сильные особи. Типичные хищники», - отметил он.