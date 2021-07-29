У креативного пространства «Лофт» в Пскове появятся новые площади

В Пскове креативное пространство «Лофт» будет расширено за счёт соседних зданий и прилегающей к ним территории. Такие планы по развитию представили сотрудники пространства губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и первому заместителю председателя Совета Федерации Андрею Турчаку, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

На новых площадках планируется создать возможности для активностей в сферах здорового образа жизни, культуры, искусства, образования.

Проект «Лофт» был создан на средства инвестора. Центр занимает неиспользуемое ранее здание на улице Спортивной.

Михаил Ведерников рассказал, что во время II Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове «Лофт» был одной из площадок, на которой проходили конкурсные показы, мастер-классы.

Андрей Турчак отметил, что в социальных сетях следит за деятельностью «Лофта».