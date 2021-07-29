Из-за высоких температур в псковских водоёмах гибнет рыба

Он считает, что причиной такого явления стали высокие температуры. «В Чудском озере в один из июльских дней этого года была зафиксирована температура воды + 33 градуса», - отметил он и добавил, что, например, ряпушка и снеток вообще избегают водоёмы, в которых температуры воды длительное время превышает 19 градусов, а концентрация кислорода в воде падает ниже 2 миллиграмм на литр.

«Сейчас в Псковско-Чудском озере уже более 40 дней температура воды необычайно, аномально высокая», - рассказал рыболов.

Он уверен, что такое жаркое лето нанесёт удар по популяции снетка и ряпушки.

«А если и в последующие два-три года летние аномальные температуры продолжатся, то эти виды псковских рыб могут и исчезнуть, во всяком случае, из промысла», - констатировал Николай Бесклёвный. Он напомнил, что такое явление уже наблюдалось в 1990 – 95 годах, в 2014-18 годах. «С возвращением в наши широты «нормальных» лет и зим, особенно летних температур, популяции снетка и ряпушки восстанавливаются. Но до объёмов конца XIX века – середины XX века, когда наблюдался «снетковый бум», восстановление вряд ли возможно. От полного исчезновения снетка, ряпушку и сига спасает лишь гидрологические особенности наших крупных озёр. В северной части Тёплого озера и в южной части Чудского озера на дне имеется огромное количество родников, ключей и даже рек», - заключил рыболов.