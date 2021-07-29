В Великих Луках пропал ребёнок

В городе Великие Луки пропал 12-летний Даниил Баглай, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Местонахождение мальчика устанавливают сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки.

Ребёнок ушёл из дома около 11:00 28 июля. Он был одет в синюю кепку, белую майку в стиле хакки, темно-синие шорты с салатовыми вставками, темно-синие кеды без шнурков.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем ребёнке, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам дежурной части 8(81153)5-27-94 или +7 906 223-11-28.