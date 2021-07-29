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Транспорт

Участки улицы Кузбасской Дивизии в Пскове перекроют со 2 до 16 августа

29 июля 2021 года, 17:56

В рамках реконструкции улицы Кузбасской Дивизии в Пскове перекроют для движения транспорта несколько участков дороги. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города, работы будут проводиться с 8:00 2 августа до 24:00 16 августа.

Участки улицы Кузбасской Дивизии в Пскове перекроют со 2 до 16 августа

Фото пресс-службы администрации Пскова

На этот период будут закрыты перекресток с круговым движением на пересечении  Восточного проезда и улицы Никольской и участок в районе дома №50 - перед пересечением с улицей Западной.

В качестве объездов псковичам предлагают использовать улицы Крестки и Западную.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть данную информацию при планировании Ваших поездок и заранее выбирать пути объезда», - отметили в администрации Пскова и призвали соблюдать все требования дорожных знаков.

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