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Общество / Коммуналка

Готовность к новому отопительному сезону в Псковской области составляет около 50%

29 июля 2021 года, 17:42

Готовность к новому отопительному сезону в Псковской области составляет около 50%. Об этом шла речь в ходе заседания комиссии под председательством заместителя губернатора Василия Осипова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Готовность к новому отопительному сезону в Псковской области составляет около 50%

Фото пресс-службы администрации Псковской области

По словам председателя регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Грахова, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель улучшен на 8%. Однако, некоторые районы предоставляют нулевые результаты по отдельным характеристикам подготовки.

Глава профильного комитета призвал руководство представить документы в комитет и сообщил о введении еженедельного контроля за подготовкой муниципалитетов к отопительному сезону.

Вице-губернатор в свою очередь напомнил, что одной из приоритетных задач является получение паспортов готовности всех районов к отопительному сезону. Этот вопрос находится на личном контроле губернатора Михаила Ведерникова.

Готовность к новому отопительному сезону в Псковской области составляет около 50%

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Василий Осипов также сообщил, что все обращения о предоставлении дополнительных средств областного бюджета на организацию подготовки к зимнему периоду проработаны. В ближайшее время данные о предоставлении лимитов будут доведены до глав районов. В связи с этим заместитель губернатора поручил руководству проработать вопросы освоения денежных средств.

Кроме того, муниципалитетам будут выделены субсидии на восполнение недостающих средств в связи с разницей тарифов. Василий Осипов рекомендовал активно погасить задолженности ресурсоснабжающих предприятий перед поставщиками топлива.

В то же время, работу муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства с дебиторской задолженностью Василий Осипов раскритиковал и поручил руководству большинства районов пересмотреть подход к решению задачи. 

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