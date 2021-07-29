Готовность к новому отопительному сезону в Псковской области составляет около 50%. Об этом шла речь в ходе заседания комиссии под председательством заместителя губернатора Василия Осипова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
По словам председателя регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Грахова, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель улучшен на 8%. Однако, некоторые районы предоставляют нулевые результаты по отдельным характеристикам подготовки.
Глава профильного комитета призвал руководство представить документы в комитет и сообщил о введении еженедельного контроля за подготовкой муниципалитетов к отопительному сезону.
Вице-губернатор в свою очередь напомнил, что одной из приоритетных задач является получение паспортов готовности всех районов к отопительному сезону. Этот вопрос находится на личном контроле губернатора Михаила Ведерникова.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Василий Осипов также сообщил, что все обращения о предоставлении дополнительных средств областного бюджета на организацию подготовки к зимнему периоду проработаны. В ближайшее время данные о предоставлении лимитов будут доведены до глав районов. В связи с этим заместитель губернатора поручил руководству проработать вопросы освоения денежных средств.
Кроме того, муниципалитетам будут выделены субсидии на восполнение недостающих средств в связи с разницей тарифов. Василий Осипов рекомендовал активно погасить задолженности ресурсоснабжающих предприятий перед поставщиками топлива.
В то же время, работу муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства с дебиторской задолженностью Василий Осипов раскритиковал и поручил руководству большинства районов пересмотреть подход к решению задачи.