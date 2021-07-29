В Стругокрасненском районе открыли новый пришкольный стадион

29 июля на базе детско-юношеской спортивной школы Стругокрасненского района открыли новый стадион. В мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников и первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Губернатор отметил, что спортивный комплекс возведен при поддержке ПАО «Газпром». Всего по программе «Газпром- детям» в регионе в этом году появится 11 спортивных объектов. Еще 40 млн рублей на спортивную инфраструктуру выделено из регионального бюджета и 250 млн рублей — из федерального бюджета. «В Псковской области вся спортивная и пришкольная инфраструктура требует большого внимания. Но опыт показывает, когда мы все вместе объединяем усилия, получается добиваться хороших результатов», — заметил Михаил Ведерников и поблагодарил за поддержку Псковской области в возведении ФОКОТов представителей «Газпром» и Андрея Турчака. Глава региона отметил, что площадка подходит для занятий футболом, баскетболом, волейболом, физкультурой и спортом. Он обратился к детям, собравшимся в этот день на стадионе, и призвал их бережно относиться к площадке.

Андрей Турчак, в свою очередь, поздравил собравшихся с праздником спорта. «Очень символично, что именно на этом месте было принято решение о воссоздании стадиона, который здесь был ранее. Важно, что жизнь сюда возвращается. Важно, что на этой площадке сможет заниматься не только молодежь. Уверен, что стадион будет востребован и у людей старшего поколения. Именно так, объединяя усилия, сделаем так, чтобы на территории области в каждом муниципальном образовании было такое спортивное ядро», — сказал он. Вице-спикер Совета Федерации подчеркнул, что ежегодно в строй вводится 2–3 таких объекта. Оборудование для нового ФОКОТа в Стругах Красных будет закуплено уже в этом году, а в следующем году, по словам Турчака, состоится открытие.

Этот стадион введен в строй девятым в области, добавил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Алексей Кравченко. Еще два спортивных объекта будут завершены на следующей неделе. Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» выполнил все обязательства раньше запланированного срока. «В этом году детско-юношеской спортивной школе исполняется 10 лет. Я рад, что сегодня это учебное заведение получило новый спортивный комплекс. Уверен, что это станет местом притяжения, даст мощный импульс заниматься физической культурой», — поделился Алексей Кравченко и поблагодарил за профессиональную работу всех, кто участвовал в реализации проекта. После торжественной части Михаил Ведерников вместе с Андреем Турчаком и другими официальными лицами осмотрели территорию спортивного комплекса. Стадион включает несколько функциональных зон для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, бега, прыжков в длину, воркаут-площадку.