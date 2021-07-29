Стадион «Машиностроитель» в Пскове планируют открыть 1 сентября

На объекте осталось доделать платформу для инвалидов и парковку для автомобилей на улице Спортивной, рассказала директор «Машиностроителя» Ольга Черкасова. Работы будут завершены до конца августа.

Также участники совещания обсудили реконструкцию стадиона второй очереди. Ее планируется провести в 2023-2024 годах. Ольга Черкасова показала согласованные эскизы: на объекте появятся каток, детская и тренажерные площадки. Всего на эти цели предусмотрено порядка 700 млн рублей.