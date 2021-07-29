Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Стадион «Машиностроитель» в Пскове планируют открыть 1 сентября

29 июля 2021 года, 15:46

Стадион «Машиностроитель» в Пскове планируют открыть 1 сентября, передает Псковское агентство информации. 29 июля спортивный объект посетили вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, вице-губернатор Василий Осипов, депутат Госдумы Александр Козловский, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, руководитель регионального комитета по спорту Елена Чернышова, глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Стадион «Машиностроитель» в Пскове планируют открыть 1 сентября

Фото Псковского агентства информации

На объекте осталось доделать платформу для инвалидов и парковку для автомобилей на улице Спортивной, рассказала директор «Машиностроителя» Ольга Черкасова. Работы будут завершены до конца августа.

Также участники совещания обсудили реконструкцию стадиона второй очереди. Ее планируется провести в 2023-2024 годах. Ольга Черкасова показала согласованные эскизы: на объекте появятся каток, детская и тренажерные площадки. Всего на эти цели предусмотрено порядка 700 млн рублей.


Стадион «Машиностроитель» в Пскове планируют открыть 1 сентября

Фото Псковского агентства информации

Андрей Турчак рекомендовал доработать эскизы к приезду заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Великих Луках пропал ребёнок
Участки улицы Кузбасской Дивизии в Пскове перекроют со 2 до 16 августа
Готовность к новому отопительному сезону в Псковской области составляет около 50%
Эксперт рассказала о размерах штрафов за торговлю на псковских рынках без кассы
В Стругокрасненском районе открыли новый пришкольный стадион
Главные профсоюзные события этого года назвал руководитель облсовпрофа Игорь Иванов
В Пскове планируют отремонтировать Надвратный корпус Подворья Псково-Печерского монастыря
Специалисты не выявили проблем с водоснабжением в деревне Борисенки Себежского района
115 ковидбольных добавилось в статистику Псковской области за сутки

Комментарии

Авторизация
No comments
Светлая сторона

Общество
28 июля 20:07

Светлая сторона

Два дачных дома в Бежаницком районе подключили к резервным источникам элетроснабжения
Август в Псковской области будет теплее климатической нормы

Общество
27 июля 16:35

Август в Псковской области будет теплее климатической нормы

Среднемесячная температура воздуха будет на 1-2 градуса выше нормы.

Одно окно

Общество
27 июля 11:45

Одно окно

Заболевший ковидом житель Пыталовского района рассказал, как 3,5 часа стоял в общей очереди ко врачу