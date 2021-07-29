Стадион «Машиностроитель» в Пскове планируют открыть 1 сентября, передает Псковское агентство информации. 29 июля спортивный объект посетили вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, вице-губернатор Василий Осипов, депутат Госдумы Александр Козловский, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, руководитель регионального комитета по спорту Елена Чернышова, глава администрации Пскова Александр Братчиков.
Фото Псковского агентства информации
На объекте осталось доделать платформу для инвалидов и парковку для автомобилей на улице Спортивной, рассказала директор «Машиностроителя» Ольга Черкасова. Работы будут завершены до конца августа.
Также участники совещания обсудили реконструкцию стадиона второй очереди. Ее планируется провести в 2023-2024 годах. Ольга Черкасова показала согласованные эскизы: на объекте появятся каток, детская и тренажерные площадки. Всего на эти цели предусмотрено порядка 700 млн рублей.
Фото Псковского агентства информации
Андрей Турчак рекомендовал доработать эскизы к приезду заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.