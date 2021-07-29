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Общество / Коммуналка

Специалисты не выявили проблем с водоснабжением в деревне Борисенки Себежского района

29 июля 2021 года, 14:24

Специалисты не выявили проблем с водоснабжением в деревне Борисенки Себежского района, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на районную администрацию.

Специалисты не выявили проблем с водоснабжением в деревне Борисенки Себежского района

Фото Псковского агентства информации

«Никаких разрывов водопровода не было, к нам даже не поступало ни одного официального заявления об отсутствии водоснабжения, — заявил первый заместитель главы администрации Себежского района Андрей Ляшкевич. — Давление в скважине есть, вода подаётся до потребителей, а где она там у кого-то не течёт, это надо выяснять».

Чтобы проверить сведения об отсутствии водоснабжения местные власти отправили в населённый пункт специалиста по вопросам организации работы ЖКХ и бригаду водопроводчиков. Те обследовали каждый участок и выяснили, что перебоев с водой в деревне нет.

Представитель районной администрации пообщался с местными жителями и даже посетил дома. Конечно, специалисту удалось побывать не в каждом доме, но там, куда его пустили, водоснабжение функционировало.

Только в трёх домах деревни был слабый напор воды. Причиной слабого напора может быть засорение фильтров или труб внутри жилых домов. Водоснабжающей организации было дано распоряжение в отношении этих трёх домов: обследовать системы водоснабжения и при необходимости провести ремонтные работы на магистральных трубопроводах.

Подробнее о проблемах в водоснабжением псковских деревень читайте здесь

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