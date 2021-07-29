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Общество / Здоровье

115 ковидбольных добавилось в статистику Псковской области за сутки

29 июля 2021 года, 13:40

115 ковидбольных добавилось в статистику Псковской области за сутки 28 июля. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

В Пскове (всего 15 тыс. 562) выявили 30 случаев коронавируса, в Великих Луках (всего 7 тыс. 85) – 13, в Опочецком районе (всего 1 тыс. 91) – 11. По 10 инфицированных добавилось в Дедовичском (всего 965) и Невельском (всего 1 тыс. 665) районах, по шесть – в Порховскиом (всего 1 тыс. 335) и Великолукском (всего 997), по пять – в Пушкиногорском (всего 513), Себежском (всего 725) и Новоржевском (всего 566). Четыре человека заразились COVID-19 в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 134). В Бежаницком (всего 452) и Пустошкинском (всего 446) районах подтвердилось по два случая коронавируса, в Красногородском (всего 294), Куньинском (всего 394), Островском (всего 2 тыс. 40), Палкинском (всего 453), Псковском (всего 3 тыс. 550) и Стругокрасненском (всего 497) районах – по одному.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 43 тыс. 523. Выздоровели от COVID-19 уже 35 тыс. 846 человек. В частности, за минувшие сутки псковские медики выписали 159 пациентов, победивших заболевание.

Умерли от коронавируса 560 жителей Псковской области. 

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