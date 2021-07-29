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Общество

В Пскове планируют отремонтировать Надвратный корпус Подворья Псково-Печерского монастыря

29 июля 2021 года, 14:26

АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» получило разрешение у профильного комитета на строительство и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Подворье Псково-Печерского монастыря. Надвратный корпус». Об этом «Псковской правде» сообщили в АНО.

В Пскове планируют отремонтировать Надвратный корпус Подворья Псково-Печерского монастыря

Фото из Instagram-аккаунта АНО «Возрождение »

Дом располагается на улице Профсоюзной, 10 в Пскове. Его первоначальный вариант был сооружен в ходе реконструкции в 1870-1871 гг. из материалов каменных средневековых построек. Однако, уже к началу XX века объект обветшал.

В ноябре 1903 года псковская епархия указом Святейшего Синода получила разрешение на строительство нового дома, где планировалось разместить двухклассную церковно-приходскую школу, епархиальную библиотеку и братские кельи. Автор проекта - инженер В. Л. Назимов. Подрядчиками стали местные предприниматели.

В апреле 1904 года рабочие приступили к закладке фундаментов нового дома. В 1905 году были завершены основные отделочные работы, а летом 1906 года дом был заселен.

 После завершения строительства в первом этаже разместились псковская Епархиальная библиотека с читальнею и музей Церковно-историко-археологического Комитета (ПЦИАК). Библиотечный фонд насчитывал несколько тысяч книг и около 2-х десятков периодических изданий.

9 августа 1906 года состоялось открытие церковно- археологического музея. Его экспозиция включала отрывки из греческой рукописи XI века, Евангелие XV века на пергаменте, старинные синодики, грамоты, иконы, складни, церковную утварь и так далее. После революции часть экспонатов вошла в коллекцию Псковского музея-заповедника.

В Пскове планируют отремонтировать Надвратный корпус Подворья Псково-Печерского монастыря

Фото из Instagram-аккаунта АНО «Возрождение »
В Пскове планируют отремонтировать Надвратный корпус Подворья Псково-Печерского монастыря

Фото из Instagram-аккаунта АНО «Возрождение »
В Пскове планируют отремонтировать Надвратный корпус Подворья Псково-Печерского монастыря

Фото из Instagram-аккаунта АНО «Возрождение »

Во время Великой Отечественной войны здание было разрушено: остались только стены. Его восстановление длилось с 1948 по 1949 года. Готовый объект передали Областному туберкулезному диспансеру под поликлинику. В 1975 году он был передан Онкологическому диспансеру.

Здание долго находилось в плачевном состоянии. В настоящее время специалисты разработали научно-проектную документацию по сохранению ОКН, получили положительное заключение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, разрешение на строительство и на проведение работ по сохранению ОКН, а также заключили договор на выполнение комплекса производственных работ по сохранению объекта с приспособлением под современное использование.

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