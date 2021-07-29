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Культура / Наследие

Усадьбу в Волышово могут включить в план приватизации на 2021 год

29 июля 2021 года, 13:10

Инвестор подал в Территориальное управление Росимущества по Новгородской и Псковской областям заявку на включение усадьбы Строганова XVII - XIX вв. с парком в селе Волышово в план приватизации на 2021 год. Об этом «Псковской правде» сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Концепция развития усадьбы по направлению «Коневодство» и предполагаемая передача четырех объектов в пользование инвестора одобрены комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Имение Васильчиковых и Строгановых XIX века располагается в Волышово Порховского района. Первыми хозяевами усадьбы были Васильчиковы, однако, уже в 1856 году она перешла к Строгановым, как приданное.

Усадебный дом спроектировал архитектор М. А. Макаров. Сначала он был деревянным, затем был перестроен в камне петербургским архитектором К. К. Шмидтом.

В ансамбль усадьбы Строганова XVII - XIX вв. входят большой парк, храм, три конных завода, манеж и другие постройки.

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