Усадьбу в Волышово могут включить в план приватизации на 2021 год

Инвестор подал в Территориальное управление Росимущества по Новгородской и Псковской областям заявку на включение усадьбы Строганова XVII - XIX вв. с парком в селе Волышово в план приватизации на 2021 год. Об этом «Псковской правде» сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Концепция развития усадьбы по направлению «Коневодство» и предполагаемая передача четырех объектов в пользование инвестора одобрены комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Имение Васильчиковых и Строгановых XIX века располагается в Волышово Порховского района. Первыми хозяевами усадьбы были Васильчиковы, однако, уже в 1856 году она перешла к Строгановым, как приданное.

Усадебный дом спроектировал архитектор М. А. Макаров. Сначала он был деревянным, затем был перестроен в камне петербургским архитектором К. К. Шмидтом.

В ансамбль усадьбы Строганова XVII - XIX вв. входят большой парк, храм, три конных завода, манеж и другие постройки.