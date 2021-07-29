Сроки обязательной вакцинации для больше части категорий в Псковской области перенесены

В Псковской области перенесли сроки обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий, сообщили «Псковской правде» в региональном управлении Роспотребнадзора. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

Так, работники сфер образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания должны привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 30 июля, а вторым компонентом вакцины - до 20 августа.

Остальные группы населения, которым предписана обязательная вакцинация, должны ввести первый компонент или однокомпонентную вакцину до 13 августа. Полностью завершить процедуру им необходимо до 3 сентября.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, во вторую группу вошли специалисты клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, работники транспорта общего пользования и таксисты,

Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, организаторы культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе сотрудники музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов. Вакцинироваться до 13 августа обязаны работники досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах; сотрудники театров, кинотеатров, концертных залов; массовых физкультурных, спортивных мероприятий. Государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы Псковской области, муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы Псковской области, работники органов власти Псковской области и подведомственных им организаций также вошли во второй перечень.

В ведомстве напомнили, что привить от коронавируса необходимо не менее 60% от общей численности работников.