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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

В торговой сети объяснили, почему в псковских магазинах опустели полки

29 июля 2021 года, 11:23

Жители Псковской области жалуются на полупустые полки в магазинах, в основном,  сети «Пятерочка». Покупатели обратили внимание на сокращение ассортимента, том числе, макарон, пшеничной и ячневой крупы, фарша, овощей, корма для животных, сахара и воды.

В торговой сети объяснили, почему в псковских магазинах опустели полки

В торговой сети объяснили, почему в псковских магазинах опустели полки

В торговой сети объяснили, почему в псковских магазинах опустели полки

В пресс-службе компании Х5 Retail Group (владельцы «Пятерочки») «Псковской правде» объяснили, что пустые полки магазинов связаны с жары. «Из-за жаркой погоды спрос на напитки и некоторые другие продукты резко вырос, в связи с чем возникла необходимость в увеличении количества транспорта с холодильными установками», - говорится в сообщении.

В компании заверили, что логистические мощности оперативно увеличиваются. Кроме того, начался набор дополнительного персонала. Эти меры, заверили в пресс-службе, позволят стабилизировать поставки в ближайшее время, а также полностью обеспечить спрос.

Подробнее о ситуации в псковских магазинах читайте здесь

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