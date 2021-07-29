В торговой сети объяснили, почему в псковских магазинах опустели полки

В пресс-службе компании Х5 Retail Group (владельцы «Пятерочки») «Псковской правде» объяснили, что пустые полки магазинов связаны с жары. «Из-за жаркой погоды спрос на напитки и некоторые другие продукты резко вырос, в связи с чем возникла необходимость в увеличении количества транспорта с холодильными установками», - говорится в сообщении.

В компании заверили, что логистические мощности оперативно увеличиваются. Кроме того, начался набор дополнительного персонала. Эти меры, заверили в пресс-службе, позволят стабилизировать поставки в ближайшее время, а также полностью обеспечить спрос.

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